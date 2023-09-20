Джордж Мартин и группа писателей подали иск против компании OpenAI
Автор серии фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин и группа писателей подали иск против компании OpenAI , которая занимается разработками в области машинного обучения. Об этом сообщил телеканал CBS.
Писатели обвинили компанию в массовом нарушении авторских прав. Речь идет о вводе текстов книг в нейросеть ChatGPT и другие разработки.
В иске говорится, что ChatGPT использовалась для создания продолжений цикла Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». При этом писатель еще не опубликовал заключительные романы серии.
В Голливуде перенесли 75-ю церемонию вручения премии «Эмми», которая должна была состояться 18 сентября. Причиной стала забастовка актеров и сценаристов в Голливуде, передает «Радиоточка НСН».
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