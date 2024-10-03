Джонсон раскрыл подробности о найденном «жучке» после встречи с Нетаньяху
В уборной Министерства иностранных дел Великобритании было найдено прослушивающее устройство после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в своих мемуарах Unleashed рассказал занимавший в 2017 году пост главы Форин офиса Борис Джонсон.
Он отметил, что это может быть просто совпадением, но ему сообщили, что во время регулярной проверки безопасности на стуле в уборной нашли подслушивающее устройство. Помимо этого, Джонсон вспомнил, как пошутил над Нетаньяху, показав ему ручку, которой якобы была подписана «декларация Бальфура».
Этот документ, изданный в 1917 году министром иностранных дел Великобритании Артуром Бальфуром, выражал поддержку созданию национального очага для еврейского народа в Палестине. На самом деле, как уточнил Джонсон, это была обычная шариковая ручка марки Bic, которую он достал из своего стола.
Отрывки из мемуаров опубликовала газета The Daily Telegraph, полная версия книги выйдет в продаже в Великобритании 10 октября, передает «Радиоточка НСН».
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