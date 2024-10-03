Джонсон раскрыл подробности о найденном «жучке» после встречи с Нетаньяху

В уборной Министерства иностранных дел Великобритании было найдено прослушивающее устройство после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в своих мемуарах Unleashed рассказал занимавший в 2017 году пост главы Форин офиса Борис Джонсон.

Он отметил, что это может быть просто совпадением, но ему сообщили, что во время регулярной проверки безопасности на стуле в уборной нашли подслушивающее устройство. Помимо этого, Джонсон вспомнил, как пошутил над Нетаньяху, показав ему ручку, которой якобы была подписана «декларация Бальфура».