Джонсон раскрыл подробности о найденном «жучке» после встречи с Нетаньяху

В уборной Министерства иностранных дел Великобритании было найдено прослушивающее устройство после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в своих мемуарах Unleashed рассказал занимавший в 2017 году пост главы Форин офиса Борис Джонсон.

Он отметил, что это может быть просто совпадением, но ему сообщили, что во время регулярной проверки безопасности на стуле в уборной нашли подслушивающее устройство. Помимо этого, Джонсон вспомнил, как пошутил над Нетаньяху, показав ему ручку, которой якобы была подписана «декларация Бальфура».

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Этот документ, изданный в 1917 году министром иностранных дел Великобритании Артуром Бальфуром, выражал поддержку созданию национального очага для еврейского народа в Палестине. На самом деле, как уточнил Джонсон, это была обычная шариковая ручка марки Bic, которую он достал из своего стола.

Отрывки из мемуаров опубликовала газета The Daily Telegraph, полная версия книги выйдет в продаже в Великобритании 10 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ПрослушкаИзраильНетаньяхуВеликобританияБорис Джонсон

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