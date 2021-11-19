Джо Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей
Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после процедуры под наркозом. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twiter.
«Президент в хорошем расположении духа и вернулся к своим обязанностям», — рассказала Псаки.
На время плановой колоноскопии Байден передал президентские полномочия вице-президенту Камале Харрис. С начала вступления Байдена в должность президента США это первый случай передачи полномочий вице-президенту.
Ранее президент США не исключил дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине.
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