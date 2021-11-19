Джо Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после процедуры под наркозом. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twiter.

Джо Байден впервые передаст свои полномочия вице-президенту США Камале Харрис

«Президент в хорошем расположении духа и вернулся к своим обязанностям», — рассказала Псаки.

На время плановой колоноскопии Байден передал президентские полномочия вице-президенту Камале Харрис. С начала вступления Байдена в должность президента США это первый случай передачи полномочий вице-президенту.

Ранее президент США не исключил дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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