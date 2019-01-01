В мире

Джимми Картера выписали из больницы

16 мая20:33

94-летний экс-президент США Джимми Картер, получивший в начале недели перелом шейки бедра, выписан из госпиталя, передает ТАСС.

Экс-президент получил травму, когда собирался на охоту на индеек.

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ТЕГИ:США

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