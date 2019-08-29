Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла в Париже
Известная американская исполнительница джаза Ненси Холлоуэй скончалась на 87-м году жизни в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, певица умерла в своем доме утром 28 августа. Причина смерти не называется. Однако отмечается, что свою карьеру Холлоуэй закончила из-за проблем со здоровьем около 10 лет назад.
Как пишет агентство, самой известной ее песней стала T'en va pas comme a 1963 года - французская адаптация хита Дайон Уорвик Don't Make Me Over. На счету у Холлоуэй за музыкальную карьеру пять сборников песен.
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