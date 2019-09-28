Дырявые сумки представлены на Неделе моды в Париже

Дизайнер которым руководит Вирджил Абло, представил в Париже на Неделе моды дырявую сумку, пишет People.

Автор аксессуара решил представить собственный взгляд на предмет, который отличается от «привычного понимания того, что такое сумка», чтобы привлечь внимание к современной моде и street-stile.

Публика сравнила новые сумки, в которые может поместиться только кредитка, с дырявым сыром. Критики заявили о создании нового тренда в наступающем сезоне.

Ранее стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН проанализировал гардероб первой леди Украины.



