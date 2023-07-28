Rheinmetall намерен вскоре начать обслуживать танки Leopard на территории Украины
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в настоящее время на территории Германии украинцев обучают ремонту танков Leopard, сообщает Der Spiegel.
По его словам, благодаря этому уже через несколько недель планируется начать обслуживание и ремонт боевых машин на территории Украины.
«Хотим приступить к этому в конце августа, после летней паузы», - уточнил Паппергер, добавив, что концерн намерен открыть центр обслуживания танков на территории Румынии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что если Rheinmetall построит на территории Украины свой завод, то он станет законной целью для российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru