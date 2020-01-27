Китай обогнал Россию по экспорту вооружений

Военно-промышленный комплекс Китая занял второе место по объему производства вооружений и их продажам. На первом месте остаются американские компании, на третьем – российский военпром, сообщает ТАСС со ссылкой на специальный доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Отмечается, что раньше китайские производители не учитывались в рейтинге из-за нехватки данных. Количество данных увеличилось благодаря выходу компаний на фондовые биржи, и на этот раз исследователи смогли проанализировать отчётность семи компаний в Китае, лидирующих в своих отраслях. Наиболее достоверными оказались данные четырёх из них за 2015-2017 годы – это AVIC (самолёты и авионика), CETC (электроника и компоненты для военной техники), NORINCO и CSGC (наземная техника). СИПРИ смог сопоставить их показатели с показателями основных военных производителей других стран.

По данным на 2017 год получилось, что китайские компании выручили от оружейных заказов на $16,4 миллиарда больше, чем российские.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин заявил, что Россия укрепила позиции на глобальном рынке оружия, сообщает «ФедералПресс».

