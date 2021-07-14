Двух заразившихся коронавирусом россиян депортируют с Бали
Двух туристов из России поместили на карантин на острове Бали, сообщает Посольство РФ в Индонезии.
В дипмиссии пояснили, что россияне сдали положительный тест на коронавирус, однако не стали изолироваться и продолжили свободное перемещение по острову, за что были задержаны и теперь ожидают депортации в карантинном отеле.
Когда именно туристов отправят в Россию пока неизвестно, так как сначала им необходимо вылечиться, добавили в посольстве РФ.
Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес завил, что индонезийское агентство по лекарственным препаратам дало положительный отзыв на российскую вакцину «Спутник V», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
- Военные РФ проводят учения в Таджикистане на фоне наступления талибов в Афганистане
- Двух заразившихся коронавирусом россиян депортируют с Бали
- ЦИК принял документы по выборам в Госдуму от 15 партий
- «Ночные волки» объявили о переносе байк-шоу в Донецк
- Представитель Боярского и театр поспорили о его госпитализации
- В Москве выявлено минимальное число COVID-зараженных с 8 июня
- В России за сутки выявили 23 827 новых случаев COVID-19
- Горячка белая: житель деревни Тюм-Тюм повредил поленом скорую помощь
- Лавров провел встречу с главой МИД Пакистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru