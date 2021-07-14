Двух заразившихся коронавирусом россиян депортируют с Бали

Двух туристов из России поместили на карантин на острове Бали, сообщает Посольство РФ в Индонезии.

В дипмиссии пояснили, что россияне сдали положительный тест на коронавирус, однако не стали изолироваться и продолжили свободное перемещение по острову, за что были задержаны и теперь ожидают депортации в карантинном отеле.

Когда именно туристов отправят в Россию пока неизвестно, так как сначала им необходимо вылечиться, добавили в посольстве РФ.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес завил, что индонезийское агентство по лекарственным препаратам дало положительный отзыв на российскую вакцину «Спутник V», сообщает RT.

