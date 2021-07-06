«Двойника» Зеленского обнаружили на учениях НАТО

На учениях «Sea Breeze-2021», которые проходят в территориальных водах Украины с участием 32 стран, в том числе членов НАТО, заметили «двойника» президента Украины Владимира Зеленского. О мужчине, похожем как две капли воды на украинского лидера, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua». Как выяснилось позже, «двойником» Зеленского оказался итальянский матрос из команды фрегата Virginio Fasan.

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Учения «Sea Breeze-2021» начались первого июля и продлятся до десятого числа. Их участники отработают боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УченияНАТОВладимир Зеленский
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