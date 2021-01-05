Двое жителей Бразилии заразились «британским» штаммом коронавируса

В Бразилии выявлены первые два случая заражения «британским» штаммом коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на властей штата Сан-Паулу.

Новым штаммом заболела 25-летняя женщина, которая, по предварительным данным, заразилась от побывавших в Великобритании путешественников, с которыми она ранее контактировала. Также заразился ее 34-летний знакомый.

О состоянии здоровья заболевших ничего не сообщается.

Первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19 обнаружили в Грузии

Тем временем, первые случаи заражения «британским» штаммом COVID-19 зафиксированы в Австрии.

По данным издания, вирус был обнаружен у четырёх человек после теста на инфекцию в аэропорту Вены. Кроме того, у ещё одного прибывшего в Австрию выявлена другая мутация COVID-19, предположительно возникшая в ЮАР.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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