Двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия
Двое полицейских покончили с собой после беспорядков на территории Капитолия. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти.
Ранее стало известно, что 51-летний американский полицейский Ховард Либенгуд, ставший свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой. Конти позднее подтвердил это, уточнив, что Либенгуд скончался 9 января.
По словам главы полиции, вторым полицейским стал Джеффри Смит, который покончил с собой несколько дней спустя после первого инцидента. В патруле Смит проработал 12 лет.
Всего 6 января полиция Вашингтона направила 850 полицейских на защиту Капитолия от штурмовавшей его толпы. Еще 250 контролировали ситуацию на территории поблизости.
Конти добавил, что нападение на Капитолий выявило «слабые места в системе безопасности» Вашингтона, который он назвал самым безопасным городом страны.
Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу 9 февраля, сообщает РИА ФАН. Ему вменяется подстрекательство к мятежу во время беспорядков у вашингтонского Капитолия.
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