Двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

Двое полицейских покончили с собой после беспорядков на территории Капитолия. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти.

Ранее стало известно, что 51-летний американский полицейский Ховард Либенгуд, ставший свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой. Конти позднее подтвердил это, уточнив, что Либенгуд скончался 9 января.

По словам главы полиции, вторым полицейским стал Джеффри Смит, который покончил с собой несколько дней спустя после первого инцидента. В патруле Смит проработал 12 лет.