Движение кораблей по Суэцкому каналу возобновилась
Навигация судов в Суэцком канале возобновилась. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на советника президента Египта.
Ранее движение по каналу было перекрыто контейнеровозом Ever Given, который удалось снять смели спустя три дня 29 марта, однако из-за погодных условий развернуть судно и отбуксировать его к временной стоянке не удавалось долгое время.
После происшествия с Ever Given на подходах к каналу остановились около 350 кораблей. При этом в сутки через Суэцкий канал проходит примерно 50 кораблей.
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