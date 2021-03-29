СМИ: Снятый с мели контейнеровоз снова перегородил Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который 29 марта сняли с мели, вновь заблокировал Суэцкий канал, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации водной магистрали.

По информации собеседника агентства, на этот раз ситуация «не такая сложная».

Ранее глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа рассказал, что контейнеровоз с помощью буксиров начал движение в направлении озёр, где проведут технический осмотр судна. По его словам, буксиры страхуют Ever Given, который идёт на собственном ходу.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта. Американские аналитики подсчитали, что ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов, сообщает Ura.ru.

