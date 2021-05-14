Движение ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам

По его словам, ракеты запущены по городами Ашдод, Сдерот, Беэр-Шева и Ашкелон в ответ на недавние удары еврейского государства по северным и восточными районами сектора Газа.

Совет безопасности ООН соберется 16 мая для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины, написала в Twitter постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

