Движение ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
Военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» выпустило 50 ракет в направлении израильских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Абу Убайда.
По его словам, ракеты запущены по городами Ашдод, Сдерот, Беэр-Шева и Ашкелон в ответ на недавние удары еврейского государства по северным и восточными районами сектора Газа.
Совет безопасности ООН соберется 16 мая для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины, написала в Twitter постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
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