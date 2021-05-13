Власти Ливана ищут установки, из которых обстреливалась территория Израиля

По данным представителя, обстрел проводился из сельских районов Эль-Клейла и Маалия недалеко от лагеря палестинских беженцев Рашидия около города Тир. Между Ливаном и Израилем с 2006 года действует режим прекращения огня. Военные ищут нарушителей данного режима.

Ранее в четверг по территории Израиля из Южного Ливана было выпушено не менее трех ракет в сторону Израиля. Они упали около поселений Нахария и Шаломи. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт обстрела.

В Пентагоне не смогли подтвердить факт обстрела. Телеканал Al Jadeed передает, что над воздушным пространством Южного Ливана на пониженной высоте летают израильские истребители, они проводят рейды над пограничной местностью.

