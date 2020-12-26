Две трети жителей ФРГ готовы пройти вакцинацию от COVID-19
Две трети жителей Германии готовы вакцинироваться от коронавируса COVID-19, показывают результаты совместного опроса организации YouGov и новостного агентства Dpa, проведенного с 21 по 23 декабря. Об этом сообщает Интерфакс.
Однако лишь 32% опрошенных согласны сделать прививку как можно быстрее. Еще 33% участников готовы вакцинироваться, но сперва хотели бы узнать о влиянии вакцины на организм на примере тех, кто привился раньше. Из всех опрошенных большая часть (57%) опасается возможных побочных эффектов от применения препарата.
Готовность привиться выразил 71% людей старше 55 лет, принявших участие в опросе. В возрастной группе от 18 до 24 лет этот показатель ниже - готовы привиться 54% опрошенных. Лишь 19% участников не хотят прививаться вообще. 16% респондентов не определились с решением.
Кроме того, отношение к вакцинации отличается у членов разных политических партий: из сторонников партии "Зеленых" 82% готовы к вакцинации, а среди избирателей "Альтернативы для Германии" лишь 51% респондентов.
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