Две ракеты упали в Багдаде в зоне дипмиссий
«Зеленая зона» Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные здания, подверглась атакам двух ракет. Как сообщает РИА Новости, сигнал воздушной тревоги прозвучал недалеко от посольства США.
Кроме того, как пишет агентство, иракский новостной портал сообщил о произошедшем в городе взрыве.
«Зеленая зона» иракской столицы занимает около 10 кв. метров и находится под усиленной охраной. Она неоднократно становилась целью террористов.
Ранее в США навали сумму вознаграждения за информацию о трех ключевых лидерах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Награда предусмотрена программой Госдепа «Rewards for Justice» («Вознаграждение за справедливость»).
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