Две ракеты упали в Багдаде в зоне дипмиссий

«Зеленая зона» Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные здания, подверглась атакам двух ракет. Как сообщает РИА Новости, сигнал воздушной тревоги прозвучал недалеко от посольства США.

Кроме того, как пишет агентство, иракский новостной портал сообщил о произошедшем в городе взрыве.

«Зеленая зона» иракской столицы занимает около 10 кв. метров и находится под усиленной охраной. Она неоднократно становилась целью террористов.

Ранее в США навали сумму вознаграждения за информацию о трех ключевых лидерах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Награда предусмотрена программой Госдепа «Rewards for Justice» («Вознаграждение за справедливость»).

