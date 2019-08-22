Госдеп США объявил награду в $5 млн за лидеров «Исламского государства»

В США навали сумму вознаграждения за информацию о трех ключевых лидерах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

Так, власти Соединенных штатов готовы выплатить до $5 млн за данные с местонахождением Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахмана аль-Маула, Сами Джасема Мухаммеда аль-Джабури и Муатаза Наумана Абд Наефа Наджема аль-Джабури, которые возглавляют ИГ.

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Отмечается, что награда предусмотрена программой Госдепа «Rewards for Justice» («Вознаграждение за справедливость»). По данным агентства, ее реализация началась в 1984 году. Сегодня самая крупное вознаграждение составляет $25 млн, эту сумму может получить человек за информацию о главаре ИГ Абу Бакра аль-Багдади, которая обеспечит его поимку.

Ранее ИГИЛ взяла ответственность за взрыв на афганской свадьбе, в результате которого погибли 80 человек.


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