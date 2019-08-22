Госдеп США объявил награду в $5 млн за лидеров «Исламского государства»

В США навали сумму вознаграждения за информацию о трех ключевых лидерах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

Так, власти Соединенных штатов готовы выплатить до $5 млн за данные с местонахождением Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахмана аль-Маула, Сами Джасема Мухаммеда аль-Джабури и Муатаза Наумана Абд Наефа Наджема аль-Джабури, которые возглавляют ИГ.