Две ракеты упали в Багдаде у международного аэропорта

Иракские органы безопасности сообщили о падении двух ракет вблизи международного аэропорта столицы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, обошлось без жертв. Других подробностей не приводится.

Ранее в конце октября сообщалось, что около тысячи американских военнослужащих перебрасываются из Сирии в Ирак для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).



