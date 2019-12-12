Две ракеты упали в Багдаде у международного аэропорта
12 декабря 201900:59
Иракские органы безопасности сообщили о падении двух ракет вблизи международного аэропорта столицы страны. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, обошлось без жертв. Других подробностей не приводится.
Ранее в конце октября сообщалось, что около тысячи американских военнослужащих перебрасываются из Сирии в Ирак для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).
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