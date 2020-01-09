Две ракеты разорвались в «зеленой зоне» Багдада

При ракетном обстреле в зелёной зоне Багдада никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе органов безопасности Ирака. Там отметили, что две ракеты «Катюша» упали в зелёной зоне, жертв нет, — передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о новом ракетном обстреле в квартале Багдада, где расположены правительственные здания и диппредставительства, передает RT.

Ситуация в Ираке обострилась после смерти командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает телеканал «360». Генерал погиб 3 января в ходе ракетного удара американской авиации в Багдаде. Свои действия США объяснили самозащитой — якобы Сулеймани был организатором ряда недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН отказался считать, что переброска войск с баз США в Сирии в направлении Ирака является подготовкой к реальным боевым действиям на Ближнем Востоке.

