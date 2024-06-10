Две электрички столкнулись в Германии

По данным правоохранителей, пострадали 10 человек, в тмо числе машинист одной из электричек, которого зажало в кабине.

«Водитель получил серьёзные травмы и доставлен в больницу. У девяти пассажиров лёгкие ранения», - указали в полиции, добавив, что ещё восемь пассажиров не пострадали.

Ранее электричка «Орлан», следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск, полтора часа простояла посреди леса из-за поломки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».