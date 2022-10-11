Две делегации американских конгрессменов посетят Тайвань
Две делегации конгрессменов из США 11-13 октября посетят Тайвань, заявили в МИД острова. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что на Тайвань прибудут делегации во главе с членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном.
Как ожидается, американские законодатели проведут встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, в ходе которых обменяются мнениями по двусторонним отношениям, вопросам безопасности в регионе и торгово-экономического сотрудничества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru