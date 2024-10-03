Два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе

По данным ведомства, столкнулись сухогруз Ayed 1, шедший под под флагом Того, и сухогруз Bunun Ace под флагом Панамы. Уточняется, что корабли следовали из Батуми в Саудовскую Аравию и из Испании в Батуми, соответственно.

В сообщении говорится, что обошлось без пострадавших. Сухогрузы будут отбуксированы к причалу Ахыркапы в Мраморном море.

Ранее в Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».