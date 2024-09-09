Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах из-за неполадок

Сухогруз под флагом России отбуксировали к причалу в турецком проливе Дарданеллы из-за возникших неполадок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

По данным ведомства, судно следовало из Мерсина в РФ.

«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров... вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — указали в береговой охране.

Сухогруз безопасно отбуксировали к причалу Каранлык. Инцидент не повлиял на движение судов.

В июне прибывший из России сухогруз Lady Ayana застрял у берегов Стамбула, спустя неделю судно сняли с мели и отбуксировали в безопасное место, напоминает Ura.ru.

