Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах из-за неполадок
Сухогруз под флагом России отбуксировали к причалу в турецком проливе Дарданеллы из-за возникших неполадок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.
По данным ведомства, судно следовало из Мерсина в РФ.
«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров... вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — указали в береговой охране.
Сухогруз безопасно отбуксировали к причалу Каранлык. Инцидент не повлиял на движение судов.
В июне прибывший из России сухогруз Lady Ayana застрял у берегов Стамбула, спустя неделю судно сняли с мели и отбуксировали в безопасное место, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru