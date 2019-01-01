В Ростуризме рассказали, как влияет отмена виз на путешествия россиян

Россия переместилась с 47-й на 51-ю строчку в рейтинге страны с самым «сильным» паспортом. Если в прошлом квартале россияне могли посещать без визы 118 стран, то теперь только 116. Визовые правила для наших соотечественников ужесточили Джибути и Бенин. Тем не менее, за 10 лет число стран, куда россияне могут приехать без визы, увеличилось почти вдвое, в 2009 году таких стран было 60.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, как упрощение визового режима сказывается на туристических потоках.

«Однозначно, визовые формальности зачастую ограничивают выбор туристов. Помимо того, что нужно оплачивать визу, необходимо собирать документы, иногда посещать консульство, которое находится в другом городе. Это все ограничивает возможности туризма. Отмена виз способствует росту направления на 20-30%. Многие из этих стран, конечно, экзотические, островные, но в любом случае, это повод туристу задуматься о новых направлениях. Самый яркий пример: когда Объединенные Арабские Эмираты отменили визы, то рост туристических поездок из России вырос на 56%. Поэтому, конечно дальнейшая либерализация визовых вопросов будет способствовать развитию туризма», - сказал он.