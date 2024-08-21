Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси признали несчастным случаем
21 августа 202418:36
В Иране завершилось расследование о крушении вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси, сообщает ОТР со ссылкой на иранские СМИ.
Инцидент признан несчастным случаем. По данным следствия, число пассажиров воздушного судна значительно превысило положенные нормативы. Данный факт помешал вертолету с иранским президентом набрать нужную высоту. В результате он врезался в горный массив.
Ранее Генштаб Ирана исключил версию гибели президента Раиси из-за диверсии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru