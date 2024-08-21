Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси признали несчастным случаем

В Иране завершилось расследование о крушении вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси, сообщает ОТР со ссылкой на иранские СМИ.

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Инцидент признан несчастным случаем. По данным следствия, число пассажиров воздушного судна значительно превысило положенные нормативы. Данный факт помешал вертолету с иранским президентом набрать нужную высоту. В результате он врезался в горный массив.

Ранее Генштаб Ирана исключил версию гибели президента Раиси из-за диверсии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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