Два миллиона британцев будут вынуждены отключить свет и газ в 2024 году из-за высоких цен

Ранее цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров впервые с 31 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, общее снижение цены с начала дня составляет около 6%. Отмечается, что стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 299,7 долларов за тысячу кубометров или 26,6 евро за МВт-ч, передает «Радиоточка НСН».

