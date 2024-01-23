Два миллиона британцев будут вынуждены отключить свет и газ в 2024 году из-за высоких цен
Два миллиона британцев будут вынуждены отключить свет и газ этой зимой из-за высоких цен, сообщила благотворительная организация Citizens Advice.
Также отмечается, что около пяти миллионов человек в стране сегодня имеют задолженность перед поставщиками энергии. Общая сумма задолженности стала в этом сезоне рекордной – 2,9 миллиарда фунтов стерлингов.
Ранее цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров впервые с 31 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, общее снижение цены с начала дня составляет около 6%. Отмечается, что стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 299,7 долларов за тысячу кубометров или 26,6 евро за МВт-ч, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru