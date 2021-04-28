«Пытаясь угодить всем перестаешь нравиться». Найк Борзов об Оскаре, Марсе и российских хакерах

Найк Борзов: «Отличная новость. Я помню историю, которая произошла со мной. У меня был телефон, в который как-то «зашили» один из альбомов группы «U2» и его невозможно было удалить. С тех пор я не слушаю группу «U2»», – сказал он в эфире НСН.

