«Пытаясь угодить всем перестаешь нравиться». Найк Борзов об Оскаре, Марсе и российских хакерах
Музыкант Найк Борзов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне назвали оптимальную длительность идеального отпуска
Российские туристы признались, что идеальный отпуск должен длиться больше недели. По данным опроса, 78 процентов опрошенных рассказали, что для полной перезагрузки им нужно отдыхать дольше семи дней.
Найк Борзов: «На мой взгляд, идеальный отпуск для перезагрузки должен длиться от одного месяца», - резюмировал он в интервью НСН.
Российские хакеры взломали полицейских Вашингтона
Российские хакеры взломали компьютерную сеть управления полиции Вашингтона. Преступники поставили ультиматум: если в течение трех дней им не заплатят выкуп, они раскроют данные о тайных осведомителях.
Найк Борзов: «В последнее время американской полиции не очень везет. То ее поставят на колени и заставят целовать ботинки афроамериканцам, теперь вот их взломали русские хакеры. Интересно посмотреть, что будет дальше», – поделился со слушателями НСН Найк Борзов.
В России разрешат удалять предустановленный отечественный софт
Минцифры разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном отечественном софте. Согласно документу, производители гаджетов будут обязаны обеспечить возможность удаления всех предустановленных программ.
Найк Борзов: «Отличная новость. Я помню историю, которая произошла со мной. У меня был телефон, в который как-то «зашили» один из альбомов группы «U2» и его невозможно было удалить. С тех пор я не слушаю группу «U2»», – сказал он в эфире НСН.
Покорение Марса потребует человеческих жертв
Илон Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Предприниматель отметил, что отправляться покорять Красную планету будут только добровольцы.
Найк Борзов: «С самого начала было непонятно, что больше 30 процентов тех, кто отправится покорять Красную планету, не доживут до ее покорения», - предположил музыкант в эфире НСН.
Церемонию «Оскар» посмотрело рекордно малое количество зрителей
Известно, что на американском телеканале ABC церемонию посмотрели всего 9,8 миллиона человек. А это примерно на 58 процентов ниже прошлогоднего показателя — 23,6 миллиона зрителей. Интересно, что последний показатель также стал антирекородом.
Найк Борзов: «Когда ты пытаешься угодить всем, ты перестаешь всем навиться», - рассуждает он в беседе с НСН.
Российские учёные предложили отправить на Луну робота «Марфу»
Руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый предложил отправить на Луну робота «Марфу», чтобы проверить безопасность и удобство Лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК) для человека. «Марфа» должна будет выйти из ЛВПК, собрать образцы грунта и загрузить их в аппарат.
Найк Борзов: «А откуда на Луне взялся взлетно-посадочный комплекс? Или я что-то пропустил?», - сказал он в интервью НСН.
Долгожданные концерты Найка Борзова
Российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен – Найк Борзов, приглашает на свои долгожданные концерты.
Найк Борзов: «20 мая в Московском ГЛАВCLUB состоится концерт по случаю Дня Рождения. Это будет красивое и космическое путешествие. А 23 мая мы повторим праздничный концерт по случаю Дня рождения в Петербурге, в клубе «ВО Двор» , - подытожил Найк Борзов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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