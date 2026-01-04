Два человека пострадали при взрыве внедорожника в Киеве

Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Оболонском районе Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила полиция столицы Украины.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы. На месте работают саперы, кинологи, полиция и другие службы.

На видео сняли непрерывную волну взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ

Согласно неподтвержденным данным, взорвавшийся внедорожник мог принадлежать украинскому военному.

Киевская прокуратура квалифицировала взрыв как террористический акт, отмечает RT.

Ранее в Киеве прогремела серия мощных взрывов после того, как в столице Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
