Два человека пострадали при взрыве внедорожника в Киеве

Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Оболонском районе Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила полиция столицы Украины.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы. На месте работают саперы, кинологи, полиция и другие службы.