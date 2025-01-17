Два человека пострадали при взрыве на НПЗ в Германии

Отмечается, что инцидент произошёл около полуночи в городе Нойштадт-ан-дер-Донау в Бавариию. После взрыва начался пожар.

«Пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что пострадавшие системы были выведены из эксплуатации

Ранее на западе Чехии в результате взрыва в одном из ресторанов в городе Мост погибли шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

