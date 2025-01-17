Два человека пострадали при взрыве на НПЗ в Германии
Взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего предприятия Bayernoil в Германии. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что инцидент произошёл около полуночи в городе Нойштадт-ан-дер-Донау в Бавариию. После взрыва начался пожар.
«Пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.
В компании добавили, что пострадавшие системы были выведены из эксплуатации
Ранее на западе Чехии в результате взрыва в одном из ресторанов в городе Мост погибли шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия постоянно информирует власти Ирана по ситуации на Украине
- Президент РПЛ обратился в комитет по этике РФС из-за интервью Дзюбы
- Проект «Идите лесом» внесли в список иноагентов
- Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
- Ушаков: Представлять Россию на инаугурации Трампа никто не будет
- Бывшего тренера «Спартака» Тедеско уволили из сборной Бельгии
- СМИ: Мошенники обманули советского разведчика более чем на миллион рублей
- Турцию наводнило поддельное золото
- Московский Роспотребнадзор разрешил купание в 42 купелях
- Два человека пострадали при взрыве на НПЗ в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru