Два человека погибли при крушении вертолёта ВВС Сирии в Латакии

В пресс-службе сирийской армии уточнили, что трагедия произошла во время проведения учений.

«Из-за технической неисправности вертолёт совершил жёсткую посадку в горной местности со сложным рельефом. В результате два члена экипажа погибли и двое получили ранения», - говорится в заявлении сирийских военных.

Ранее взрывное устройство сработало в автобусе с сирийскими военнослужащими в районе Дуввар Джамарик в Дамаске, сообщает RT.