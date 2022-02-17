Два человека погибли при крушении вертолёта ВВС Сирии в Латакии

Два члена экипажа стали жертвами крушения вертолёта ВВС Сирии в провинции Латакия, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

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В пресс-службе сирийской армии уточнили, что трагедия произошла во время проведения учений.

«Из-за технической неисправности вертолёт совершил жёсткую посадку в горной местности со сложным рельефом. В результате два члена экипажа погибли и двое получили ранения», - говорится в заявлении сирийских военных.

Ранее взрывное устройство сработало в автобусе с сирийскими военнослужащими в районе Дуввар Джамарик в Дамаске, сообщает RT.

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