Военный вертолет разбился в Ульяновской области
Военный вертолет разбился в Ульяновской области, об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника крушение произошло недалеко от поселка Дубки. Как сообщает канал, пилот остался жив. Пока не известно точное количество человек, находившихся на борту. Информация о пострадавших уточняется.
На место аварии выехали оперативные службы.
По вновь уточненным сведениям, Ми-8 рухнул на лёд реки в четырёх километрах от посёлка Дубки. На месте очевидцы наблюдают трёх человек. Один находится без сознания, ещё двое ранены. Число людей на борту неизвестно.
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