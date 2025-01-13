В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами

Легкомоторный самолет разбился в Австралии, погиб пилот. Об этом пишет газета NT News, ссылаясь на данные полиции Северной территории.

Инцидент произошел 12 января около 10:20 (03:50 мск). Как отметили правоохранители, воздушное судно врезалось в плотину в деревне Мидл-Пойнт, расположенной в 60 км северо-восточнее от Дарвина. В самолете находились 63-летний пилот, который погиб в результате крушения, а также 29-летняя пассажирка, она не пострадала.

По данным полиции, легкомоторный самолет рухнул в один из водотоков, ведущих к плотине, где обитают гребнистые крокодилы.

Ранее в Австралии легкомоторный самолет потерпел крушение на пастбище, напоминает 360.ru. В результате погибли 20-летний пилот и пассажиры 15 и 16 лет.

