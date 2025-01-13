В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами
Легкомоторный самолет разбился в Австралии, погиб пилот. Об этом пишет газета NT News, ссылаясь на данные полиции Северной территории.
Инцидент произошел 12 января около 10:20 (03:50 мск). Как отметили правоохранители, воздушное судно врезалось в плотину в деревне Мидл-Пойнт, расположенной в 60 км северо-восточнее от Дарвина. В самолете находились 63-летний пилот, который погиб в результате крушения, а также 29-летняя пассажирка, она не пострадала.
По данным полиции, легкомоторный самолет рухнул в один из водотоков, ведущих к плотине, где обитают гребнистые крокодилы.
Ранее в Австралии легкомоторный самолет потерпел крушение на пастбище, напоминает 360.ru. В результате погибли 20-летний пилот и пассажиры 15 и 16 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Рост зарплат в России в 2025 году замедлится из-за дефицита рабочей силы
- В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промпредприятии
- В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами
- Над тремя регионами России уничтожили восемь украинских БПЛА
- Опрос: 44% россиян готовы сменить работу при условии выгодного предложения
- СМИ: ВС России сдержали танки ВСУ с помощью дронов
- Глава Росмолодежи осудил чиновника за мат в адрес убирающих мазут волонтеров
- СМИ: Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу
- Губернатор: Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа
- Венгрия: ВОЗ не видит угрозы глобальной ЧС из-за метапневмовируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru