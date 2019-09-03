Два беспилотника террористов сбиты в Сирии российскими ПВО
Два беспилотных аппарата террористов сбиты в Сирии российскими комплексами ПВО авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве отметили, что беспилотники направлялись к авиабазе с северо-запада. Их зафиксировали ПВО около 21.20 (мск).
Как пишет агентство, уничтожение беспилотников произошло на безопасном расстоянии от базы. В результате инцидента пострадавших нет.
Ранее в интервью НСН руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров рассказал о сплетении военных интересов США, России, Турции в сирийском Идлибе.
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