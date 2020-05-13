Дурова уличили в попытке свалить на США свою неудачу с TON

Дуров назвал решение американского суда парадоксальным в том смысле, что власти США запретили распространять криптовалюту Gram не только на территории страны, но и во всём мире. Это объяснялось тем, что американцы могли бы найти иные способы доступа к Gram. Это как если бы США запретили кофе и потребовали бы закрыть кофейни, например, в Италии, потому что туда могут зайти американцы, заявил Дуров. По его мнению, США пользуются своей возможностью контролировать доллар и глобальную финансовую систему, и весь мир в плане технологий и финансов зависит от решений, принимаемых в Вашингтоне.

Российский инвестор, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН отметил, что позиция властей США — это только часть проблемы: команда Дурова так и не показала экономику блокчейн-проекта.

«Основная проблема — это позиция, которую заняли американские финансовые власти. Они сознательно этот проект ликвидировали, потому что всё, что связано с массовыми криптовалютами, вызывает у них законные опасения. Они будут максимально долго пытаться сохранить свое доминирующее положение на финансовых рынках. А появление массовых криптовалют, которые будут востребованы у населения, дают основания полагать, что финансовая структура изменится. Это одна сторона медали. А вторая её сторона — то, что команда Дурова так и не показала работающий проект. Это, честно говоря, беспокоило давно. Я никогда не понимал экономическую основу проекта, как окупить те громадные деньги, которые они собрали. Для этого должно было быть показано экономическое обоснование, работающий прототип. Этого ведь тоже ничего не было предъявлено. Поэтому здесь не исключена ситуация, когда он (Дуров — прим. НСН) воспользовался позицией американских властей для того, чтобы свалить на него неудачу проекта», - предположил он.

Как пишет РБК со ссылкой на нескольких инвесторов, они не исключают появления исков к разбработчикам TON и Павлу Дурову. При этом часть из них считает, что такой финал был ожидаем из-за регуляторных рисков, да и сама инвестиция в этот блокчейн-проект была рискованной.

