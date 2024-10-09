Дуров заявил, что пользователи Telegram смогут досылать медиа после отправки

Миллиардер и создатель Telegram Павел Дуров заявил о ряде обновлений мессенджера.

Дуров: В Telegram появились подарки

Речь идет о возможности смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после отправки, а также улучшении для хэштегов и подарков.

Дуров отметил, что команда мессенджера проделала такую работу за один день.

Ранее Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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