Дуров заявил, что пользователи Telegram смогут досылать медиа после отправки
9 октября 202400:33
Миллиардер и создатель Telegram Павел Дуров заявил о ряде обновлений мессенджера.
Речь идет о возможности смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после отправки, а также улучшении для хэштегов и подарков.
Дуров отметил, что команда мессенджера проделала такую работу за один день.
Ранее Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru