Дуров: В Telegram появились подарки

По его словам, подарки можно закрепить в профиле и обменять на «звезды», а лимитированные подарки в скором времени получится конвертировать в NFT.

Дуров отмечает, что пользователи, получившие подарок, могут закрепить его в своем профиле или продать их ради получения внутренней валюты Telegram – «звезд».

Ранее стало известно, что Telegram разрабатывает замену видеохостингу YouTube — команда мессенджера объявила конкурс на создание нового видеоплеера с поддержкой HLS-стриминга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

