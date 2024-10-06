Дуров: В Telegram появились подарки
Миллиардер и создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появились подарки.
По его словам, подарки можно закрепить в профиле и обменять на «звезды», а лимитированные подарки в скором времени получится конвертировать в NFT.
Дуров отмечает, что пользователи, получившие подарок, могут закрепить его в своем профиле или продать их ради получения внутренней валюты Telegram – «звезд».
Ранее стало известно, что Telegram разрабатывает замену видеохостингу YouTube — команда мессенджера объявила конкурс на создание нового видеоплеера с поддержкой HLS-стриминга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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