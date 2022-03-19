Дуров попросил Верховный суд об отсрочке блокировки Telegram в Бразилии
Основатель Telegram Павел Дуров в пятницу принес властям Бразилии извинения за проблемы с коммуникацией, которые привели к запрету мессенджера в стране, и попросил отложить блокировку сервиса.
Ранее Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране за «игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение многочисленных судебных решений».
Дуров от имени команды мессенджера извинился перед Верховным судом «за небрежность» и попросил отложить вынесение решения о блокировке на несколько дней, чтобы Telegram смог исправить ситуацию.
«Похоже, что у нас возникла проблема с электронной почтой, идущей между нашими корпоративными адресами telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил запретить Telegram за отсутствие реакции», — написал Дуров в своем канале.
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