Дуров попросил Верховный суд об отсрочке блокировки Telegram в Бразилии

Ранее Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране за «игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение многочисленных судебных решений».

Дуров от имени команды мессенджера извинился перед Верховным судом «за небрежность» и попросил отложить вынесение решения о блокировке на несколько дней, чтобы Telegram смог исправить ситуацию.

«Похоже, что у нас возникла проблема с электронной почтой, идущей между нашими корпоративными адресами telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил запретить Telegram за отсутствие реакции», — написал Дуров в своем канале.

