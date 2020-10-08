Дуров отказал Apple в блокировке белорусских Telegram-каналов

Основатель Telegram Павел Дуров отказался блокировать белорусские каналы в своём мессенджере по требованию Apple. «Думаю, что это не чёрно-белая ситуация, и предпочёл бы оставить их в покое», - написал он в своём официальном канале.

Дуров предполагает, что данные каналы будут всё же заблокированы американской корпорацией на iOS, но останутся доступными на других платформах. По словам предпринимателя, обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений как Telegram в таких ситуациях.

Ранее Павел Дуров сообщил, что Apple требует заблокировать три канала в Telegram про Белоруссию, которые публиковали личные данные сотрудников правоохранительных органов республики. По мнения компании, обнародование конфиденциальной информации о силовиках может спровоцировать насилие.

