Дуда заявил о готовности Польши обеспечить транзит украинского зерна
Варшава при необходимости обеспечит транзит украинского зерна для нуждающихся стран. Об этом в интервью телеканалу TVP заявил президент Польши Анджей Дуда.
Глава государства счел правильным решение о продлении запрета на ввоз украинского зерна. При этом он заявил, что Варшава подготовила специальные транзитные коридоры.
«Я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», - сказал Дуда.
Еврокомиссия 15 сентября сняла эмбарго на поставки украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru