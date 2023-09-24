Дуда заявил о готовности Польши обеспечить транзит украинского зерна

Варшава при необходимости обеспечит транзит украинского зерна для нуждающихся стран. Об этом в интервью телеканалу TVP заявил президент Польши Анджей Дуда.

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Глава государства счел правильным решение о продлении запрета на ввоз украинского зерна. При этом он заявил, что Варшава подготовила специальные транзитные коридоры.

«Я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», - сказал Дуда.

Еврокомиссия 15 сентября сняла эмбарго на поставки украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноУкраинаПольша

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