Дуда заявил о готовности Польши обеспечить транзит украинского зерна

Глава государства счел правильным решение о продлении запрета на ввоз украинского зерна. При этом он заявил, что Варшава подготовила специальные транзитные коридоры.

«Я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», - сказал Дуда.

Еврокомиссия 15 сентября сняла эмбарго на поставки украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет, передает «Радиоточка НСН».

