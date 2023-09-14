Дуда усомнился в размещении ядерного оружия в Польше

Глава республики считает, что обладающая ядерным оружием Россия представляет угрозу для Польши.

«У нас нет ядерного оружия, и я не знаю, будем ли мы его когда-либо иметь. Пока ничто этого не предвещает», - признал президент Польши.

Дуда выразил надежду, что страны НАТО защитят Польшу своим ядерным оружием. Он назвал Североатлантический альянс гарантией безопасности Варшавы.

Конгресс США 6 сентября дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов Apache, сообщает «Радиоточка НСН».

