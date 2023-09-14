Дуда усомнился в размещении ядерного оружия в Польше
Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что на территории страны появится ядерное оружие. Свое мнение он озвучил в ходе экономического форума в Крынице Здруй, пишет РИА Новости.
Глава республики считает, что обладающая ядерным оружием Россия представляет угрозу для Польши.
«У нас нет ядерного оружия, и я не знаю, будем ли мы его когда-либо иметь. Пока ничто этого не предвещает», - признал президент Польши.
Дуда выразил надежду, что страны НАТО защитят Польшу своим ядерным оружием. Он назвал Североатлантический альянс гарантией безопасности Варшавы.
Конгресс США 6 сентября дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов Apache, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru