Польша прикроет Брестские ворота американскими вертолетами Apache

Польша намерена прикрыть приграничную область с Белоруссией вертолетами Apache. Об этом заявил министр обороны республики Мариаш Блащак, сообщает «Интерфакс».

Месть Польши. Варшава готова воевать с Россией и прибрать к рукам часть Украины

По его словам, американские вертолеты укрепят оборону страны на восточном фланге. Блащак уточнил, что Варшава ожидает решение Конгресса США о поставке боевых машин.

Ранее стало известно, что Польша и США проведут совместные учения под Варшавой.

Президент Польши Анджей Дуда ранее призвал «остановить Россию», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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