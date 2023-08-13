Польша прикроет Брестские ворота американскими вертолетами Apache
13 августа 202319:49
Польша намерена прикрыть приграничную область с Белоруссией вертолетами Apache. Об этом заявил министр обороны республики Мариаш Блащак, сообщает «Интерфакс».
По его словам, американские вертолеты укрепят оборону страны на восточном фланге. Блащак уточнил, что Варшава ожидает решение Конгресса США о поставке боевых машин.
Ранее стало известно, что Польша и США проведут совместные учения под Варшавой.
Президент Польши Анджей Дуда ранее призвал «остановить Россию», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru