Дублин стал городом с самыми большими пробками в 2023 году
Компания по вопросам дорожного движения TomTom объявила города с самыми большими пробками. Лидером антирейтинга стала столица Ирландии Дублин, жители которого в 2023 году провели в дорожных заторах 158 часов.
Второе место в списке заняла столица Перу Лима, где в прошлом году автомобилисты провели в пробках 157 часов. ТОП-3 замкнул главный город Мексики Мехико - 152 часа.
Отмечается, что в списке самых медленных городов Дублин стал только вторым - чтобы проехать 10 км по ирландской столице требуется в среднем 29 минут 30 секунд. В канадском Торонто транспорт двигается на полминуты быстрее - это третье место. А самым медленным стал британский Лондон - на 10-километровую поездку здесь требуется 37 минут 20 секунд.
Ранее снежный коллапс парализовал движение на трассе М-5 «Урал», где образовался затор длиной более 100 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru