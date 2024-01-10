Дублин стал городом с самыми большими пробками в 2023 году

Второе место в списке заняла столица Перу Лима, где в прошлом году автомобилисты провели в пробках 157 часов. ТОП-3 замкнул главный город Мексики Мехико - 152 часа.

Отмечается, что в списке самых медленных городов Дублин стал только вторым - чтобы проехать 10 км по ирландской столице требуется в среднем 29 минут 30 секунд. В канадском Торонто транспорт двигается на полминуты быстрее - это третье место. А самым медленным стал британский Лондон - на 10-километровую поездку здесь требуется 37 минут 20 секунд.

Ранее снежный коллапс парализовал движение на трассе М-5 «Урал», где образовался затор длиной более 100 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».