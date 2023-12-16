В Госдуме предложили считать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Парламентарии предложили дополнить Трудовой кодекс положением, согласно которому опоздание на работу из-за погоды не будет основанием для применения к сотруднику дисциплинарных взысканий. В законопроекте указано, что тяжелые погодные условия считаются уважительной причиной для опоздания, но это не закреплено в законодательстве.

Как отметил один из авторов документа депутат Госдумы Иван Сухарев, в некоторых российских регионах стоят аномальные морозы и выпали рекордные осадки, люди «с трудом передвигаются по городу». На фоне этого работники могут не по своей вине опоздать на рабочее место.

«Из-за сильного снегопада, опасного гололеда человек может попасть в пробку. Из-за крайне низкой температуры воздуха у водителя, спешащего утром на работу, может заглохнуть машина. Мы предлагаем считать уважительной причиной опоздание на работу, если оно произошло из-за непогоды», — подчеркнул парламентарий.

