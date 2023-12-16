В Госдуме предложили считать непогоду уважительной причиной опоздания на работу
Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предлагающий считать тяжелые погодные условия уважительной причиной при опоздании на работу. Документ направлен на заключение правительства, передает ТАСС.
Парламентарии предложили дополнить Трудовой кодекс положением, согласно которому опоздание на работу из-за погоды не будет основанием для применения к сотруднику дисциплинарных взысканий. В законопроекте указано, что тяжелые погодные условия считаются уважительной причиной для опоздания, но это не закреплено в законодательстве.
Как отметил один из авторов документа депутат Госдумы Иван Сухарев, в некоторых российских регионах стоят аномальные морозы и выпали рекордные осадки, люди «с трудом передвигаются по городу». На фоне этого работники могут не по своей вине опоздать на рабочее место.
«Из-за сильного снегопада, опасного гололеда человек может попасть в пробку. Из-за крайне низкой температуры воздуха у водителя, спешащего утром на работу, может заглохнуть машина. Мы предлагаем считать уважительной причиной опоздание на работу, если оно произошло из-за непогоды», — подчеркнул парламентарий.
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