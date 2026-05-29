Дроны попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области
Беспилотники ВСУ атаковали промышленные хранилища топлива в Ярославской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.
Вместе с тем большую часть дронов, которые атаковали регион, смогли уничтожить российские средства ПВО.
Пострадавших в результате происшествия нет, на месте пожара работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Минобороны заявило о том, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 208 украинских беспилотников, сообщает RT.
В свою очередь глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате атак дронов ВСУ по Беловскому району 28 мая пострадали девять человек.
