В МИД Турции заявили об атаке БПЛА на судно в Черном море
Принадлежащее турецкому владельцу судно было атаковано беспилотником в Чёрном море. Об этом заявили в МИД Турции.
Уточняется, что речь идёт о судне под флагом Вануату, которое перевозило сухие грузы из порта Одессы в республику. В результате атаки были ранены двое граждан Турции из числа членов экипажа.
«Наши призывы к обеспечению безопасности судоходства гражданских судов в Чёрном море и к прекращению конфликта путём переговоров сохраняют свою актуальность», - добавили в турецком министерстве.
Ранее в Чёрном море беспилотниками был атакован нефтяной танкер турецкой компании Altura, пишет 360.ru.
