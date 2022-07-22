Драупади Мурму стала новым президентом Индии

Кандидат от правящего Национального Демократического Альянса Драупади Мурму избрана на пост президента Индии. Об этом говорится в сообщении счетной комиссии страны.

«Нефть преткновения»: Индии и Китаю невыгодно ограничивать цены на энергоресурсы РФ

Отмечается, что комиссия подсчитала голоса выборщиков, поданные на президентских выборах 18 июля.

«По результатам подсчета голосов на президентских выборах, Драупади Мурму набрала 64% голосов выборщиков против 36%, набранных Яшвантом Синхой, и была избрана пятнадцатым президентом Республики Индия», — цитирует сообщение РИА Новости.

Мурму стала второй женщиной-президентом в истории Индии, пишет РИА ФАН. Новая глава государства принесет присягу 25 июля, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ПрезидентИндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры