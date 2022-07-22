Драупади Мурму стала новым президентом Индии
Кандидат от правящего Национального Демократического Альянса Драупади Мурму избрана на пост президента Индии. Об этом говорится в сообщении счетной комиссии страны.
Отмечается, что комиссия подсчитала голоса выборщиков, поданные на президентских выборах 18 июля.
«По результатам подсчета голосов на президентских выборах, Драупади Мурму набрала 64% голосов выборщиков против 36%, набранных Яшвантом Синхой, и была избрана пятнадцатым президентом Республики Индия», — цитирует сообщение РИА Новости.
Мурму стала второй женщиной-президентом в истории Индии, пишет РИА ФАН. Новая глава государства принесет присягу 25 июля, отмечает телеканал «360».
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