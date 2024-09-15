DPA: Германия заключила соглашение с Узбекистаном в сфере миграции

Власти ФРГ и Узбекистана заключили соглашение в сфере миграции в ходе визита в среднеазиатскую республику канцлера Германии Олафа Шольца, передает агентство DPA.

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По информации издания, договоренность направлена на упрощение процедуры въезда квалифицированных работников в Германию. Речь идет прежде всего о сфере здравоохранения.

Также соглашение касается репатриации узбеков, которые не могут оставаться на территории Германии.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила в письме Еврокомиссии, что ресурсы ФРГ по приему мигрантов находятся на грани исчерпания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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