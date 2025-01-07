Дожди затопили Мекку и Медину в Саудовской Аравии
Священные города Мекку и Медину в Саудовской Аравии затопило из-за проливных дождей. Об этом сообщает Metro.
«Мекка... самый священный город, пострадал от экстремальной погоды. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как целые кварталы частично затоплены», — отмечает издание.
Из-за ливней на улицы городов хлынули потоки воды, множество автомобилей смыло.
По данным саудовской метеорологической службы, в Мекке и Медине, а также в городе Джидда объявили красный уровень опасности.
Ранее в Испании произошло наводнение, вызванное дождями, в результате погибли 140 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборы фильма «Елки 11» превысили 1 млрд рублей
- В Китае выделили $14 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету
- Лукашенко заявил, что не держится за власть
- Дожди затопили Мекку и Медину в Саудовской Аравии
- СМИ: В Москве ограбили квартиру певицы Юлии Паршуты
- Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 95
- В Китае создали сверхточные атомные часы
- Умер оператор «Гарри Поттера» Роджер Пратт
- В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1
- Экономист Табах спрогнозировал «мягкую посадку» экономики в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru