Дожди затопили Мекку и Медину в Саудовской Аравии

Священные города Мекку и Медину в Саудовской Аравии затопило из-за проливных дождей. Об этом сообщает Metro.

«Мекка... самый священный город, пострадал от экстремальной погоды. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как целые кварталы частично затоплены», — отмечает издание.

Из-за ливней на улицы городов хлынули потоки воды, множество автомобилей смыло.

По данным саудовской метеорологической службы, в Мекке и Медине, а также в городе Джидда объявили красный уровень опасности.

Ранее в Испании произошло наводнение, вызванное дождями, в результате погибли 140 человек.

